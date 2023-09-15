شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

كشفت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف عن رأيها فى الانتقادات التى وجهت لها بسبب ارتدائها فستان البطانة بعد ارتداء والدتها نفس الفستان فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى أثار ضجة كبيرة وقتها.

وقالت نانسى ابنة رانيا يوسف : كنت فرحانة وسعيدة وكان شكلى حلو عندما ارتديت الفستان وظهرت به مع والدتى ولم اتضايق منه وانا لا التفت إلى هذه الانتقادات مطلقا.

وأضافت نانسى : اننى أحب أن أكون فاشونيستا أكثر من كونى ممثلة واذا عرض على دور جيد مع والدتى فى أعمالها لن اتردد فى تقديمه.

رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف قد علقت مؤخرا عن علاقتها بمحمد مختار فى تصريحات لـ"ET بالعربي"، قائلا: أن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشاهد أى تطورات وأنه مازال مقصرًا فى جميع الحقوق.

وتابعت إن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة، يتمادى بشكل ملحوظ وعلى رأسهم الطرف الآخر لذلك نقوم بمسئولية الطرفين

عالم تانى

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد