عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رانيا يوسف وابنتها
رانيا يوسف وابنتها

كشفت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف عن رأيها فى الانتقادات التى وجهت لها بسبب ارتدائها فستان البطانة بعد ارتداء والدتها نفس الفستان فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى أثار ضجة كبيرة وقتها. 

وقالت نانسى ابنة رانيا يوسف : كنت فرحانة وسعيدة وكان شكلى حلو عندما ارتديت الفستان وظهرت به مع والدتى ولم اتضايق منه وانا لا التفت إلى هذه الانتقادات مطلقا. 

وأضافت نانسى : اننى أحب أن أكون  فاشونيستا أكثر من كونى ممثلة واذا عرض على دور جيد مع والدتى فى أعمالها لن اتردد فى تقديمه. 

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يزيح أكرم حسني وينتصر على الجميع

أول صورة لمولود جورى بكر تميم.. شاهد

رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف قد علقت مؤخرا عن علاقتها بمحمد مختار فى تصريحات لـ"ET بالعربي"، قائلا: أن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشاهد أى تطورات وأنه مازال مقصرًا فى جميع الحقوق.

وتابعت إن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة، يتمادى بشكل ملحوظ وعلى رأسهم الطرف الآخر لذلك نقوم بمسئولية الطرفين

عالم تانى 

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد

ابنة الفنانة رانيا يوسف ابنة رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف أفلام رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يزيح أكرم حسني وينتصر على الجميع

ابنته أول الحاضرين| أحمد مراد يستضيف محبيه وجمهور رواياته في بيته الليلة

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

أول صورة لمولود جورى بكر تميم.. شاهد

عزاء الفنانة الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة في البداية وضابط الشرطة أعادني إليه| حوار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة كريمان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة و9 مصابين .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حل لغز عن مرض الزهايمر حيّر العلماء عقودًا

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم من حقيقة نسب أبنائه الأربعة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

كرم أهالي الشرقية.. المواطنون يتبرعون بأراض لإقامة مشاريع حياة كريمة

مؤشرات صعبة.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة وأقراط غادة عبد الرازق في تحت الحزام تثير ضجة

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ