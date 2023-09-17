حورية فرغلى تخرج عن صمتها وتكشف عن فتاة أزمة حسن شاكوش وطليقته

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن اسم الفتاة التى كانت تقصدها ريم طارق، طليقة الفنان حسن شاكوش، فى تصريحاتها السابقة.

وقالت حورية فرغلى، فى تصريحات تلفزيونية: “فيه مليون اسم اشمعنى حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري مشوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات، وريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي انتو سافرتو مع بعض وخرجتو مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت إن الموضوع داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا”.

حورية فرغلى وريم طارق

كانت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، تحدثت عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج “قعدة ستات”.

وعن الخيانة، قالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، في اللقاء: «أنا شايفة إن الشخص اللي مش مكتفي بحد خلاص يسيبه لحد تاني يكتفي بيه ويقدره ويحترمه».

وطالبت مروة صبري، طليقة حسن شاكوش بالاعتذار لـ الفنانة حورية فرغلي، بسبب فهم البعض أن الأخيرة هي صاحبة واقعة الخيانة مع «شاكوش»، لكن ريم طارق ردت قائلة: «هي مش زعلانة هي قالت البنت ما جابتش سيرتي.. أصالحها في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة علشان أتراجع فيها».