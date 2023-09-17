سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

تظل الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية لن تتكرر فى عالم الفن ، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بادائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، لذلك كان يرونها شبيهة لهم وقريبة منهم، كما أنها على مدار سنوات طويلة من العطاء لم يثير الجدل أو تحدث مشكلة داخل أى عمل فنى والتى تحتفل اليوم بعيد ميلادها اليوم.

ومشوار عبلة كامل يجعلها بشكل دورى على منصات التتويج والتكريمات إلا أنها ترفض هذه التكريمات وهو ما أكد عليه عدد من نجوم الوسط الفنى ، حيث قال محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح والذى أقيم مؤخرا : عبلة كامل ممثلة قديرة وتستحق التكريم وهى مكرمة بالفعل فى قلوب محبيها وجمهورها ، لكنها ترفض الظهور والتكريم فهى من النجمات اللاتى يرفضن الظهور فى الإعلام والمناسبات وهذا الأمر من بدايتها تقريبا.

وأضاف محمد رياض : بشكل عام عبلة كامل تستحق التكريم فى أكثر من مناسبة وأنا أحبها على المستوى الإنساني لأنها من النجمات اللاتى اثرن في حياتي الفنية.

عبلة كامل

كما أكد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائى على نفس الأمر قائلا : جالنا طلبات تكريم كثيرة للفنانة علبة كامل، وهو شيء جميل وكلنا بنحب الفنانة عبلة كامل".

وأضاف أمير رمسيس : عندما نحب شخص أبسط شيء نقدمه له هو احترام رغباته الشخصية"، مشيرا: "الفنانة عبلة كامل رافضة أنها تظهر للعلن ورافضة التكريم".

وأشار: "الفنانين أشرف زكي، والفنان يحيي الفخراني تواصلوا معها من قبل لتكريمها وهى رفضت الظهور الإعلامي ورفضت التكريم"، موضحا: "عبلة كامل تستحق التكريم، لكن إحنا لما نحب عبلة كامل ونحترم رغبتها، ولا يوجد جدال على أنها تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم حد رغما عنه".