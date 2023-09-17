محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

كابل جديد فى السينما والتليفزيون يجمع بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقى حيث تعاونا حتى الآن فى خمسة أعمال سواء قبل الزواج أو بعده وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

محمد فراج وبسنت شوقى

حرصت بسنت شوقى على الظهور الأول مع محمد فراج فى مسلسل "تحت السيطرة" والذى قام ببطولة فراج مع نيللى كريم وجميلة عوض وظافر العابدين وإخراج وتأليف تامر محسن والذى عرض فى عام 2015.

محمد فراج وبسنت شوقى

وقدم محمد فراج فى المسلسل شخصية شاب مدمن وعلى علاقة مع هانيا جميلة عوض، بينما قدمت بسنت شوقى شخصية بيرى وكان هذا العمل الذى شهد شرارة قصة الحب بينهما.

محمد فراج وبسنت شوقى

أما العمل الثانى كان مسلسل "قابيل" والذى قام ببطولته محمد فراج وأمينة خليل ومحمد ممدوح وقدم فيه فراج شخصية الزوج الذى يشعر بتعرضه للخيانة من زوجته والتى تقوم بدورها بسنت شوقى وقرر الانتقام منها وقتلها.

محمد فراج وبسنت شوقى

أما العمل الثالث فكان مسلسلا إذاعيا بعنوان "كمال إصطناعى" ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهما بعد الزواج.

محمد فراج وبسنت شوقى

محمد فراج وبسنت شوقى

أما العمل الرابع فهو فيلم "فوى فوى فوى" والذى يعرض حاليا فى السينما وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

محمد فراج وبسنت شوقى

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

محمد فراج وبسنت شوقى

أما الفيلم الخامس فهو فيلم "أهل الكهف" والذى تأجل أكثر من مرة ومن المقرر أن يعرض فى بداية العام الجديد.