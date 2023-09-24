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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

مروة صبرى
مروة صبرى

كشفت مروة صبرى عن الضيف الذى لم تكن تتوقع أن تحقق حلقته مفاجأة للجمهور عند عرضها من خلال برنامجها "قعدت ستات" الذى يعرض على شاشة القاهرة اليوم.

 

وقالت عبير صبرى فى ندوة صدى البلد: إن أكثر الحلقات إثارة ولم أكن أتوقع ذلك كانت حلقة أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى والذى كان يتحدث عن عمله ومجاله ولكن تطرقنا فى الحديث إلى أزمته مع ابنته وهما مازالا على خلاف بينهما حتى الآن حسب كلامه معى.

وأضافت مروة صبرى: وجدت أن هذا الرجل يحب ابنته لحد بعيد وكلما تحدثنا عنها عيناه اغرورقت بالدموع من شدة حبه لها وحزنه على خلافه معها.

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مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال  الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

 

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

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