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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملهاش حظ فى أهلها ..مروة صبري تشن هجومًا على شقيق أنغام

مروة صبري
مروة صبري

هاجمت الإعلامية مروة صبري شقيق أنغام على الكلام التى تداوله عنها خلال الأيام الماضية فى مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت مروة صبري، فى برنامجها "قعدة ستات"، إن الجمهور التفت له لأنه فقط شقيق الفنانة الكبيرة أنغام وليس لسبب أخر ، وأن لا يصح أن يفضح أموره على الملء بهذا الشكل ، وأن أنغام ليس لها علاقة بأساس المشكلة بل فقط أزمات بينه وبين والده.


وتابعت أنه “ليس من الأمانة ولا الأخوة أن يفضح شقيقته بهذا الشكل البشع”، معلقة: “أنغام حظها سيء جدًا فى أسرتها ومحدش بيختار أهله كلنا عندنا مشاكل بس مش بنتطلع نقولها قدام العالم ، أنت السبب دلوقتي أن العالم كله بيتكلم على أنغام”.

أزمة أنغام وشقيقها


وقد انشر الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام،  منشورًا يهاجم فيه أسرته وعلى رأسهم أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا:أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر".


وتابع ، قائلاً: تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب.

مروة صبري أنغام قعدة ستات خالد علي سليمان

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