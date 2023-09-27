إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأكرم حسنى يلاحقه

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدي وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 129.817.570 جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، ما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتهما ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم البعبع

بينما حقق فيلم “البعبع” بالمركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت 43.385.546 جنيه .

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم العميل صفر

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 33.517.267 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم مستر إكس

وجاء فى المرتبة الرابع فيلم “مستر إكس” والذى حقق إيرادات بلغت 31.868.218 جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.

فيلم وش فى وش

بينما حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 26.667.434 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم مرعى البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق إيرادات وصلت إلى 16.505.840 جنيه.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات وصلت إلى 13.475.587 جنيه بعد فيلم “مرعي البريمو”.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم فوى فوى فوى

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات السينما داخل مصر بلغت قيمتها 12.492.758 جنيه

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم.

أولاد حريم كريم

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 7.312.495 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

دولارات دولارات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ دولارات .. دولارات ” الفيلم فى دور العرض أول أمس والذى حقق إيرادات بلغت أمس قيمتها 258.658 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم ابرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر.