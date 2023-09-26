سابت زرار البنطلون مفتوح.. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن رأيها فى موقف ظهور الفنانة عارفة عبد الرسول بصوره على انستجرام تركت فيها زرار البنطلون مفتوح.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد: الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول نشرت صورة وهى سايبة زرار البنطلون مفتوح وعلقت عليها "من فرحتي سبت زرار البنطلون مفتوح" وأرى أن هذا لا يليق بفنانة قديرة وهذا ليس خفة دم أيضا عبر انستجرام هذا يقلل من مكانتها عند الجمهور.

وأضافت مروة صبرى: أتصور أنه كان من الأفضل أن تراها مثل هذه الأمور والفنان لابد أن يحافظ على مكانته مع الجمهور ويحافظ على سنه أيضا فى صورة غير لائقة.

مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.