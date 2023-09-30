بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا و روحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة».

سامى العدل

ويُعد سامى العدل واحدا من صانعي النجوم وتقديمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر للسينما، وقدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى السلاح صاحى"، والفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب.

امبراطور الوسط الفنى

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب بـ إمبراطور الوسط الفنى، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وكان آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، ولا بد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة سيئة.