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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

جمال شعبان يكشف سبب
جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

كتبت رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

الأشخاص الذين يتصرفون بمسؤولية  في ساعة الحاجة، دائمًا ما يتم احترامهم أكثر من الآخرين، لكن هذا لا ينطبق على الجميع! هناك العديد من الأشخاص غير المسؤولين، ويختفون عند الحاجة.

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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في حفل  مهرجان الفضائيات العربية.

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

 

 

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