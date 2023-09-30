نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كتبت رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

الأشخاص الذين يتصرفون بمسؤولية في ساعة الحاجة، دائمًا ما يتم احترامهم أكثر من الآخرين، لكن هذا لا ينطبق على الجميع! هناك العديد من الأشخاص غير المسؤولين، ويختفون عند الحاجة.

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال تواجدها في باريس.