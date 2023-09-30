6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

الأشخاص الذين يتصرفون بمسؤولية في ساعة الحاجة، دائمًا ما يتم احترامهم أكثر من الآخرين، لكن هذا لا ينطبق على الجميع! هناك العديد من الأشخاص غير المسؤولين، ويختفون عند الحاجة.

إليك قائمة بـ 6 أبراج…. هل أنت على القائمة؟

-برج الحمل

مواليد برج الحمل مندفعون ومتشوقون دائمًا لتحمل المخاطر، وقد يقفزون إلى المواقف دون التفكير فيها، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى سلوك غير مسؤول. ومع ذلك، يمكن أن تكون عفويتهم أيضًا مفيدة في مواقف معينة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى حلول جريئة ومبتكرة.

-برج الأسد

يُعرف برج الأسد بحبه للانتباه ورغبته في أن يكون في دائرة الضوء. نعم، هذا يمكن أن يجعلهم قادة يتمتعون بشخصية كاريزمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى سلوك غير مسؤول عندما يمنحون الأولوية لاحتياجاتهم ورغباتهم الخاصة على مسؤولياتهم تجاه الآخرين.

-برج القوس

من المعروف أن مواليد برج القوس يتمتعون بالمغامرة والروح الحرة، إنهم يزدهرون في البحث عن تجارب وتحديات جديدة، في حين أن هذه يمكن أن تكون سمة إيجابية، إلا أنها قد تجعلهم أيضًا يبدون غير مسؤولين عندما يهملون الالتزامات في السعي وراء مغامرتهم التالية.

-برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء بإزدواجيته وقدرته على التكيف، في حين أن هذا يمكن أن يكون أحد الأصول، إلا أنه قد يجعلهم يبدون غير متسقين وغير موثوقين في بعض المواقف، يمكن أن يُنظر إلى ميلهم إلى تغيير رأيهم بشكل متكرر على أنه عدم مسؤولية.

-برج الدلو

غالبًا ما يُنظر إلى مواليد برج الدلو على أنهم مفكرون مستقلون يسيرون على إيقاع الطبول الخاصة بهم، وفي حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الابتكار، فإنه يمكن أيضًا أن يجعلهم يبدون منفصلين عن المسؤوليات التقليدية والأعراف المجتمعية.

-برج الحوت

يُعرف مواليد الحوت بطبيعتهم الحالمة والخيالية، في حين أن هذا يمكن أن يجعلهم مبدعين ومتعاطفين، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى النظر إليهم على أنهم غير موثوقين عندما يكافحون من أجل البقاء ثابتين ومركزين على الأمور العملية.

قبل أن تبدأ في الإيمان بهذه القائمة والحكم على الأشخاص، من المهم أن تفهم أن هذه نظرة عامة جدًا ويمكن أن تختلف الأشياء من شخص لآخر، اعتمادًا على سيناريوهات الحياة الخاصة بكل منها.

المصدر:timesofindia