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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في حفل  مهرجان الفضائيات العربية.

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خطفت دنيا سمير غانم الأنظار في الحفل بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالتطريزات ذات اللون الذهبي، وكان التصميم من توقيع Edward Arsouni.

علق ناقد الموضة اللبناني على فستان دنيا سمير غانم  في مهرجان الفضائيات العربية قائلا: "فستان أخت العريس عام ٢٠٠٣….ان كان التصميم او التطريز اللي بالفستان... كلو قديم…وخياطة الفستان مش متقنة ايضا... و قماشة الفستان سميكة و واقفة كتير، و مع هالتصميم، زادت الطين بلة وهالشي جعل الفستان يبدو متل الخمية من تحت و يضيعلها خصرها بالرغم من وجود حزام."

تابع:"الشعر غريب كأنها عاملته بالبيت ومش عند مصفف شعر…..المكياج ناعم….و بعطي الاطلالة 4/10."

دنيا سمير غانم

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