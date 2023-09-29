برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

حرصت ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت ملك أحمد زاهر الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع بلوزة ذا أكمام طويلة بنفي اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء صيفي ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم باللون الفضي، ولك تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، وضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر