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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلخال وفستان جريء.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء كاجوال مسطح مع حقيبة يد كبيرة الحجم، وتزينت بخلخال ومجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية وغير المبالغ فيها.

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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