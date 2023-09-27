خلخال وفستان جريء.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء كاجوال مسطح مع حقيبة يد كبيرة الحجم، وتزينت بخلخال ومجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية وغير المبالغ فيها.

رانيا يوسف