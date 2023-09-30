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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

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تألقت غادة عبد الرازق في باريس بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود، وكان التصميم يشبه صيحة البليزر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل فستان غادة عبد الرازق توقيع MAE Paris، ويصل سعره إلى 46 ألف جنيه.

ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم من دار أزياء Valentino يصل سعرها إلى 2500 دولار، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

وانتعلت غادة عبد الرازق بوت بكعب عالٍ وطويل للغاية باللون الأسود، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة ولكنها ظهرت بمكياج ملفت وغير تقليدي.

 

 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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