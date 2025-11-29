سر الثلاث سنوات.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أخطر قرار بعد الزواج

جدّدت الإعلامية مفيدة شيحة، نصيحتها للمقبلين على الزواج بضرورة التريث في قرار الإنجاب، داعية إلى الانتظار ثلاث سنوات على الأقل بعد الزواج، حتى تتاح للزوجين فرصة كافية لفهم تفاصيل الحياة المشتركة واستيعاب مسؤولياتها.

وأكدت مفيدة شيحة، أن التسرع في الإنجاب خلال الشهور الأولى من الزواج قد يخلق ضغوطًا نفسية واجتماعية غير مبررة، مشددة على أهمية منح العلاقة الزوجية وقتًا للنضج والاستقرار قبل الانتقال إلى خطوة الأبوة والأمومة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن بعض العائلات تضغط على الزوجين مباشرة بعد الزواج، بل إن هناك من يقصد الأطباء بعد شهر واحد فقط بسبب الرغبة الملحّة في حدوث الحمل، معتبرة أن هذا السلوك «غير منطقي» ويعكس نقصًا في الوعي بطبيعة المرحلة الأولى من الزواج.



