قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سر الثلاث سنوات.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أخطر قرار بعد الزواج

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

جدّدت الإعلامية مفيدة شيحة، نصيحتها للمقبلين على الزواج بضرورة التريث في قرار الإنجاب، داعية إلى الانتظار ثلاث سنوات على الأقل بعد الزواج، حتى تتاح للزوجين فرصة كافية لفهم تفاصيل الحياة المشتركة واستيعاب مسؤولياتها.

وأكدت مفيدة شيحة، أن التسرع في الإنجاب خلال الشهور الأولى من الزواج قد يخلق ضغوطًا نفسية واجتماعية غير مبررة، مشددة على أهمية منح العلاقة الزوجية وقتًا للنضج والاستقرار قبل الانتقال إلى خطوة الأبوة والأمومة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن بعض العائلات تضغط على الزوجين مباشرة بعد الزواج، بل إن هناك من يقصد الأطباء بعد شهر واحد فقط بسبب الرغبة الملحّة في حدوث الحمل، معتبرة أن هذا السلوك «غير منطقي» ويعكس نقصًا في الوعي بطبيعة المرحلة الأولى من الزواج.

 

مفيدة شيحة الزواج اول سنة زواج الإعلامية مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ترشيحاتنا

ارشيفية

الصياد: رصدنا محاولات مدفوعة لتصدر الترند تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

محمود حميدة

محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة.. فيديو

حماس

خبير استراتيجي: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد