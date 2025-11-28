كولومبيا تفجر المفاجأة: تعاوننا الاستخباراتي مع الـCIA لم يتوقف

صرّح رئيس جهاز المخابرات الكولومبي لوكالة فرانس برس، يوم الجمعة، بأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالات أمريكية أخرى "متقطع تماماً" رغم الخلاف العلني الغاضب بين زعيمي البلدين.

المخابرات الكولومبية تتعاون مع المخابرات الأمريكية

وقال خورخي ليموس، رئيس مديرية المخابرات الكولومبية، في مقابلة نادرة، سعياً منه لوضع حدّ للحديث عن قطيعة مع وكالة المخابرات الأمريكية: "إنهم يتعاونون كثيراً، ونحن كذلك"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

انقلبت عقود من التعاون الأمني ​​الوثيق بين كولومبيا والولايات المتحدة رأساً على عقب الشهر الماضي عندما فرضت واشنطن عقوبات على جوستافو بيترو، متهمةً الرئيس اليساري المتمرد بمساعدة مهربي المخدرات.

رد بيترو بانتقاد شديد لـ"قتل" دونالد ترامب لمهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي، معلنا أن كولومبيا لن تشارك المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بعد الآن.

لكن مساعدي بيترو تراجعوا عن هذا التهديد لاحقاً. لكن تعليقات ليموس تُعدّ أول تأكيد رفيع المستوى على استمرار التعاون الاستخباراتي دون انقطاع رغم الخلاف الدبلوماسي.

مختبرات الكوكايين في كولومبيا

وقال ليموس إن كولومبيا دمرت 10,000 مختبر كوكايين هذا العام، ولا تزال العمليات تُنفّذ "بالتعاون معهم عدة مرات، جنبًا إلى جنب".

وحذر خبراء من أن انقطاع التعاون الاستخباراتي قد يُؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الكوكايين إلى الولايات المتحدة، ويُعزز نفوذ الكارتلات.

وصرح عدد من القادة العسكريين والمخابراتيين الكولومبيين السابقين لوكالة فرانس برس بأن تهديد بيترو بخفض تبادل المعلومات الاستخباراتية "سخيف" و"غير منطقي".

وقال مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية إن المعلومات التي يجمعها ضباط كولومبيون من مصادر بشرية غالبا ما تكون حيوية في دعم عمليات التنصت والاستخبارات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية.

وأصرّ ليموس على أن التعاون مستمر "ليس فقط مع وكالة المخابرات المركزية، بل مع جميع الوكالات، فلديها علاقات متنوعة. ومع جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية، يبقى التعاون متقلبًا تمامًا".