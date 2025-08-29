رامي صبري يختتم مهرجان المسرح الروماني بأضخم حفلات صيف 2025

أحيا رامي صبري حفل ختام مهرجان المسرح الروماني لصيف 2025 بحضور جماهيري كامل العدد للمرة الأولي من آلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تالق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى أغاني ألبومه الجديد "انا بحبك انت" الذي قدم منه 5 أغنيات تلبية لرغبات الجمهور هي بياع ،أنا بحبك انت ، بحكيلك عن الايام ، مستغرب انت ،كل حاجة فيها حلوة.



كما قدم رامي أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا.

قام بتقديم الحفل كابتن تامر بيجاتو وكان ضمن الحضور في الصفوف الاولي لمدرجات المسرح الروماني عدد من الاعلاميات بالإضافة شيرين زوجة رامي صبري التي كانت تشجعه طوال الحفل كما تواجد يجوارها كابتن إسلام مدير اعمال روبي وزوجته كوكي شقيقة روبي.



وفي ختام الحفل وجه رامي كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور ومرورا بالتنظيم وقبيل مغادرته التقي مع المطربة روبي التي شاركته الغناء بنفس الحفل.



وكان رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم و التى استضافتها مصر.



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" لرامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.