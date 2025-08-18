شنطة فرعونية في دبي.. سر مفاجأة رامي صبري لجمهور حفل الإمارات

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل مفاجأة الفنان رامي صبري، لجمهوره في حفله المرتقب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 30 أغسطس المقبل.

وتتضمن مفاجأة رامي صبري، شنطة كبيرة بتصميم فرعوني مطبوعا عليها لوجو واسم «رامي»، الذي يضع فيها المفاجأة، ثم يسافر بالشنطة إلى دبي، على متن رحلة من شركة مصر للطيران.

وتتضمن مفاجأة رامي صبري، جائزة خاصة لجمهوره الذي يحمل تذكرة الحفل، على أن يكتب المشترك اوتوجراف لـ «رامي» ثم يتم وضعه في الشنطة، ويتم السحب في يوم الحفل 30 أغسطس.

وفي يوم الحفل، تظهر الشنطة على المسرح أمام الجمهور ويفتحها رامي صبري، ويقوم بسحب ورقة للإعلان عن الفائز بالمسابقة، ويعلن عنه مباشر أمام الجمهور، ثم يصعد المتسابق لاستلام جائزته وسر الشنطة.

بوستر حفل رامي صبري

أغاني رامي صبري

من جهة أخرى، طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة.

أغنية أنا بحبك أنت، تعد من اغاني البوم رامي صبري الجديد، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري ، ويضم 10 أغنيات متنوعة.

ويتعاون رامي صبري في الالبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، .

وكانت قد انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، الاحد الماضي ، بمشاركة كل من رامي صبري وبهاء سلطان، علي ان تستمر طيلة اسابيع فصل الصيف.