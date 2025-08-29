قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر ارتفاع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

تحرك الذهب اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الخميس؛ ليصل مجمل ما زاده المعدن الأصفر خلال الاسبوع الجاري أكثر من 100 جنيه علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لجرام الذهب نحو  4630 جنيه في المتوسط .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4630 جنيه للبيع و 4660 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3426 دولار للبيع و 3426 دولار للشراء

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

الذهب في السوق المحلي

شهدت أسواق الذهب في مصر، اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع تسجيل عيار 24 أعلى مستويات البيع والشراء بين الأعيرة، في حين حافظ الجنيه الذهب والأونصة على معدلات مرتفعة تتماشى مع تحركات السوق العالمية.

ارتباط محلي بالأسواق العالمية

تعكس مستويات أسعار الذهب في مصر استمرار الارتباط المباشر بحركة المعدن الأصفر عالميًا، خصوصًا مع الارتفاع الأخير في سعر الأونصة بالدولار، الأمر الذي يحافظ على بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة داخل السوق المحلي رغم التغيرات الداخلية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تأثير السياسات النقدية

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 2%، ليصل عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22.3%، وسعر الائتمان والخصم عند 22.5%.

 خطوة يرى محللون أنها قد تؤثر على حركة السيولة والاستثمار، وبالتالي على الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم

يظل الذهب أحد أبرز الملاذات الاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق، سواء بسبب تحركات الدولار عالميًا أو قرارات السياسة النقدية محليًا.

 ومع توقعات استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة، يراقب المتعاملون بحذر مسار الذهب محليًا وعالميًا، لا سيما مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

