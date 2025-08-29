قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

محمد غالي

يهتم المواطنون اليوم الجمعه في مصر باسعار الذهب، والذي يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاهتمام الواسع من جانب المستثمرين.

ويواصل الكثيرون متابعة أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الادخار.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت متوسطات أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24 سجل نحو 5314 جنيه للبيع و5291 جنيه للشراء.
عيار 22 بلغ 4871 جنيه للبيع و4850 جنيه للشراء.
عيار 21 سجل 4650 جنيه للبيع و4630 جنيه للشراء.
عيار 18 وصل إلى 3986 جنيه للبيع و3969 جنيه للشراء.
عيار 14 سجل 3100 جنيه للبيع و3087 جنيه للشراء.
عيار 12 بلغ 2657 جنيه للبيع و2646 جنيه للشراء.
سعر الأونصة سجل نحو 165293 جنيه للبيع و164582 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب بلغ 37200 جنيه للبيع و37040 جنيه للشراء.
الأونصة بالدولار سجلت 3417.38 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في السوق، حيث سجل 4650 جنيه للبيع و4630 جنيه للشراء، ليبقى الخيار المفضل للمقبلين على الزواج وفي نفس الوقت زاغبين في حفظ قيمة اموالهم.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب في مصر تبعا للتغيرات العالمية في سعر المعدن الأصفر وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمستثمرين لتحديد أنسب توقيت لعمليات البيع أو الشراء.

المصنعية والدمغة علي اسعار الذهب

تختلف المصنعية من قطعة لأخرى وفقا للتصميم والعيار، حيث تتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل الدمغة ثابتة على مختلف العيارات. 

وعند إعادة البيع يقوم التاجر بخصم قيمة المصنعية، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في اعتباره قبل اتخاذ قرار الشراء، او اللجوء الي سبائك الذهب.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 18: يحظى بشعبية كبيرة خاصة بين فئة الشباب، لتميزه بتنوع التصميمات وسعره المناسب.

عيار 21: الأكثر طلبا في السوق لاعتدال سعره وجودته العالية.
عيار 24: الوجهة الأولى للمستثمرين، حيث يستخدم في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية ويمثل الخيار الأمثل للادخار طويل الأجل.

