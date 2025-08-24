غفلوا الصايغ .. زوج وزوجته يسرقان خاتما من محل ذهب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب محل صاغة من قيام سيدة وبرفقتها أحد الأشخاص بسرقة خاتم ذهبى من المحل الخاص به بالقليوبية ولاذا بالفرار مستقلان مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من مالك محل مصوغات ذهبية - كائن بدائرة القسم بتضرره من قيام سيدة برفقتها أحد الأشخاص بالدلوف للمحل خاصته بغرض الشراء ، وعقب إنصرافهما إكتشف قيام السيدة بسرقة خاتم ذهبى

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة المركز) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (مركبة التروسيكل "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- الخاتم المستولى عليه