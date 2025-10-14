قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل أفريقية النواب: شرم الشيخ منصة العالم لاستعادة الحقوق الفلسطينية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن قمة شرم الشيخ تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر في إدارة ملفات المنطقة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّل مدينة السلام إلى منصة دولية لإعلاء صوت الحق الفلسطيني ولعل أكبر دليل على ذلك توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب فى غزة .

وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم ، إلى أن القمة تجمع قادة وزعماء من مختلف أنحاء العالم لإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر تتحرك على أكثر من مسار سياسي ودبلوماسي وإنساني، من أجل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات. 

وفي هذا السياق، تأتي مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتضفي زخماً إضافياً لوقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة، بما يتكامل مع التحرك المصري نحو إقرار السلام العادل والشامل.


وأكد الدكتور محمد سليم، أن انعقاد القمة في شرم الشيخ يبعث برسالة واضحة ، أن فلسطين ستظل في قلب اهتمامات مصر مهما تعاظمت التحديات ، مطالباً من المجتمع الدولى دعم وتأييد القرارات الصادرة عن هذه القمة التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

