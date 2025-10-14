قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟
هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا 2026 الجديدة.. بهذا السعر
عطلت حركة المرور.. سقوط شجرة ضخمة يثير الذعر في الكيت كات
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
سمير عمر: حركة حماس اقتنعت بأنها خسرت الكثير.. وقضية فلسطين أكبر من الفصائل

عادل نصار

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حركة حماس اقتنعت بأنها خسرت الكثير، موضحًا: "مَن يقرأ كشف الحساب والأرباح والخسائر على حركة حماس كتنظيم يرى أنها خسرت الكثير.. كحركة سياسية خسرت الكثير وكحركة مقاومة خسرت الكثير أيضا والقضية الفلسطينية أكبر من كل الفصائل".

وأضاف الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك دماء الشهداء التي أريقت بفعل آلة حرب إسرائيلية إسرائيلية وبفعل سلوك نتنياهو مجرم الحرب، وعندما نقول ذلك، فهذا ليس انحيازا ضد نتنياهو، بل هذا ما يقره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن : "ربما إزاء هذا المشهد الدموي لم تجد حماس مفرا من أن تقبل وأن تغازل في بعض الأحيان ترامب، وهذه ليست المرة الأولى، بل سبقتها عدة مرات، سواء حماس كحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين من حيث مغازلة قوى دولية وإقليمية أو التنظيم الأم الذي خرجت من عباءته وهو الإخوان، فقد سبق وأن سلوك هذا السلوك عدة مرات، سواء عندما تأسس في عهد الاستعمار القديم (بريطانيا) أو عندما أدار علاقات مع قوى غربية في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بدءً من حرب أفغانستان وصولا إلى ما نحن فيه الآن".

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سيارة الوحش

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

حنان مطاوع

حنان مطاوع عن اختيارها ضمن أفضل الأدوار النسائية: ربنا يكملها على خير

الفنانة نهال عنبر

نهال عنبر : انعقاد قمة شرم الشيخ فخر لمصر

الفنان محمود ياسين

ذكرى رحيل فتى الشاشة الأول.. رحلة محمود ياسين في عالم الفن

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

