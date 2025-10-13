مونت كارلو تحتفي بإنجاز الرأس الأخضر التاريخي: تأهل لأول مرة إلى كأس العالم 2026

سلطت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الرأس الأخضر بعد تأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء التأهل بعد فوز الرأس الأخضر على نظيره إسواتيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، ليحسم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 23 نقطة، متقدمًا على الكاميرون التي اكتفت بالمركز الثاني.

وقالت الشبكة إن ملعب "إل استاديو ناسيونال" في العاصمة برايا شهد ليلة استثنائية، حيث ضجت المدرجات بالهتافات والاحتفالات بعد تسجيل ثلاثية الرأس الأخضر عن طريق دايلون ليفرامينتو (د48) وويلي سيميدو (د54) وستوبيرا (د90+2).

وأضاف التقرير أن الجماهير احتفلت بطريقة جنونية، إذ غطس اللاعبون بين الجماهير بعد الهدفين الأول والثاني، بينما رفع لاعبو البدلاء قمصانًا خاصة كُتب عليها "نحو المونديال" عقب تسجيل الهدف الثالث، في مشهد وصفته الشبكة بأنه “لحظة ميلاد تاريخ جديد لكرة القدم في الرأس الأخضر”.

كما أعلن رئيس البلاد، خوسيه مارسيا نيفيس، أن يوم المباراة سيكون "يومًا وطنيًا مميزًا"، حيث تم السماح للمواطنين بترك أعمالهم قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء لمتابعة الحدث التاريخي.

جدير بالذكر أن الرأس الأخضر أصبحت ثاني أقل دولة من حيث عدد السكان في تاريخ كأس العالم مشاركةً، بعد أيسلندا في نسخة 2018، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 525 ألف نسمة.