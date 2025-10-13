مارتينيز يرد على مدرب إسبانيا: فيتينيا أفضل لاعب خط وسط في العالم!

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنه يمتلك أفضل لاعب خط وسط في العالم، في ردٍ مباشر على تصريحات مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي اعتبر بيدري الأفضل عالميًا في هذا المركز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مارتينيز، اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة منتخب المجر غدًا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مارتينيز في تصريحاته لشبكة "bolanarede" البرتغالية:

"من الطبيعي أن يدافع دي لا فوينتي عن لاعبيه، وبيدري لاعب رائع، لكن بالنسبة لي فيتينيا هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، تمامًا مثل جواو نيفيز، لكن في مستوى مختلف."

وأضاف:

"فيتينيا كان الأفضل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لقد تفوّق على الجميع في البطولة الأقوى عالميًا على مستوى الأندية، ونحن نتحدث هنا عن لاعب من طراز خاص."

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته قائلًا:

"كل مدرب له وجهة نظره، لكنني أرى أن الأرقام والأداء يجعلانا ندعم ما هو منطقي."