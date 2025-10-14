قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تديره منتحلة صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز تجميل غير مرخص بمدينة نصر

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز “نون المهل” للتجميل، الكائن في 15 مكرر شارع الفريق علي عامر بمدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفته القوانين بمزاولة النشاط الطبي دون ترخيص. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان سلامة المواطنين، وتحت إشراف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

سيدة تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المركز كانت تديره سيدة تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة دون ترخيص، في انتهاك واضح للقوانين. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم تشميع المركز وتحريز المضبوطات بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مع تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من تراخيص المراكز الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات علاجية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

