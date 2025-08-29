سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025

سجل أكبر جرام ذهب، استقرارا، صبيحة اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025، داخل محلات الصاغة دون تغيير.

أغلي سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن أغلي سعر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة في محلات الصاغة

آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأعلى قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

الذهب يستقر اليوم

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم

وجاء ثبات سعر الذهب مع بداية تعاملات نهاية الأسبوع بعد صعوده المستمر على مدى أسبوعين متصلين.

صعود جديد للذهب

وأظهرت تعاملات الذهب داخل الصاغة أمس، صعودا طفيف مقداره 5 جنيهات، ليصل مجمل ارتفاعه على أساس أسبوعي نحو 100 جنيه في الجرام الواحد.

زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، زيادة علي أساس أسبوعي بمقدار كسر حاجز الـ100 جنيه للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3396 دولار للبيع و 3397 دولار للشراء

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

و ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار، إذ افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.

العوامل المؤثرة في السوق

يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر سبتمبر المقبل.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.

التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.

هذا التوجه انعكس على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشره قرب مستوى 98 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ما ينتظره المستثمرون

تركز الأنظار حاليًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرر صدورها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر إعلانها اليوم الجمعة، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.

الوضع المحلي والدولار في مصر

على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.

تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء ثمانية خبراء اقتصاديين، توقع المتوسط العام خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.

فيما رجحت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس (2%)، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

أما على مستوى سوق الصرف، فيواصل الدولار استقراره في البنوك المصرية ضمن نطاق 48 – 48.20 جنيه للشراء و48.10 – 48.30 جنيه للبيع، وسط حالة ترقب لقرارات المركزي وتأثيرها على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.