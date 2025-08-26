مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2025 مع قيمة الزيادة

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2025 مع قيمة الزيادات، يبحث عنها أصحاب المعاشات، وذلك مع اقتراب بداية شهر سبتمبر 2025، حيث يزداد اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات وأسرهم بموعد صرف معاشات، خاصة في ظل الزيادات التي أقرتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية.

صرف معاشات سبتمبر 2025

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2025

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر سبتمبر سيبدأ اعتبارا من الاثنين 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية في أي وقت ومن أي وسيلة صرف متاحة دون ازدحام أو تكدس أمام المنافذ.

طرق صرف معاشات سبتمبر 2025

وأتاحت الهيئة عدة طرق لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة.

قيمة الزيادة على المعاشات

وتطبق الزيادة الجديدة التي بدأ صرفها منذ يوليو 2025 بنسبة 15%، حيث تراوحت الزيادة بين 150 جنيها كحد أدنى و750 جنيها كحد أقصى، وذلك وفقا لقيمة المعاش الأصلي لكل مواطن.

أمثلة على الزيادات المقررة لمعاشات سبتمبر 2025

من كان يحصل على 1500 جنيه أصبح معاشه بعد الزيادة 1725 جنيها.

من كان يحصل على 2000 جنيه ارتفع معاشه إلى 2300 جنيه.

من كان معاشه 2500 جنيه أصبح 2875 جنيها.

من كان يحصل على 3000 جنيه زاد معاشه إلى 3450 جنيها.

من كان يحصل على 4000 جنيه أصبح 4600 جنيه.

من كان معاشه 5000 جنيه ارتفع إلى 5750 جنيها.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة تفاصيل معاشهم وقيمة الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع الهيئة.

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

3. الاطلاع على تفاصيل المعاش بعد الزيادة وموعد الصرف.

وتحرص الدولة علي واصلت جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن ملايين الأسر، وخاصه اصحاب المعاشات.