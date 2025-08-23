هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاش الذي تتحايل بعض النساء للحصول عليه بعد الطلاق الصوري من أزواجهن؛ لا يكون مالًا حلالًا، لأنه قائم على الغش والتلاعب بالشرع والقانون.

وأوضح اليداك، خلال تصريح، أن المعاش في أصله يُصرف للورثة المستحقين وفق شروط وضوابط محددة؛ بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية من لا عائل لهم، كالمطلقة أو الأرملة التي تحتاج إلى النفقة.

وأشار إلى أن بعض النساء يقمن بالطلاق صوريًا من أزواجهن ثم يعقدن زواجًا عرفيًا خفيًا بغرض الحصول على معاش الوالد، معتبرًا أن هذا السلوك تحايل صريح ومحرم شرعًا، والمال الناتج عنه غير جائز.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كل من تفكر في اتباع هذا الطريق أن تتقي الله عز وجل، وألا تعرض نفسها لأكل الحرام، مؤكدًا أن القليل من المال الحلال خير عند الله من الكثير الممزوج بالباطل.