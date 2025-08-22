زوجة تطلب الطلاق: حماتي طعنتني في شرفي ووالده سحلني في الشارع

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تعرضها للضرب والسحل من حماها وسط الشارع بعدما سبتها حماتها وطعنتها في شرفها وتعمدت تشويه سمعتها.

تفاصيل القضية التي أقامتها المحامية نهى الجندي وكيلا عن الزوجة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تضمنت أنها تزوجت منذ ٣ سنوات من طبيب بيطري وعقب الزواج فوجئت بمعاملة سيئة من حماتها واكتشفت أنها كانت ترفض زواجها من ابنها لأنها خريجة كلية خدمة اجتماعية وتعتقد حماتها أنها لا تليق بمركز ابنها الطبيب، حيث كانت ترغب في تزويجه من طبيبة مثله.

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

وقالت الزوجة في دعواها انها ظلت تعاني طوال تلك السنوات من معاملة حماتها السيئة وسط صمت من جانب زوجها خاصة ان حماتها وحماها يقيمان بالقرب من شقتهما ويتواجدان لديهما يوميا ويقيمان بشقتهما بشكل شبه مستمر واشتكت دائما لحماها فلم تجد منه رد فعل.

وأضافت الزوجة أن آخر ما لم تستطع تحمله عندما بدأت حماتها تتهمها بخيانة زوجها وطعنتها في شرفتها وزعمت انها تتحدث كثيرا في الهاتف وتلمح لكونها خائنة، فتشاجرت معها وعندما تدخل حماها اشتكت له فهاجمها أيضا لتقول له "انت مش عارف تحكم بيتك" لينهال عليها ضربا ويقوم بجرها وسط الشارع أمام الجيران في حين ظل زوجها صامتا.

عادت الزوجة لمنزل أسرتها وألقى عليها زوجها يمين الطلاق لكنه رفض تطليقها رسميا فقامت برفع دعوى طلاق للضرر خاصة أنهم يرفضون تسليمها قائمة المنقولات، وأجلت محكمة الاسرة القضية لشهر سبتمبر المقبل.