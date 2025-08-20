مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي

اعتبرت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الانفصال والعيش في نفس المنزل بدون طلاق يمثل إهانة كبيرة وخرابًا نفسيًا، مشيرة إلى أن ما يُسمى بـ"الانفصال الواعي" من دون الطلاق ليس حلًا متحضرًا بقدر ما هو مجرد موضة.

وأوضحت مقدمة برنامج "الستات" على قناة النهار وان، مساء الأربعاء، أن هذه الحالة يمكن وصفها بالطلاق الصامت، لما تسببه من اضطراب نفسي وظلم شديد. وأكدت مفيدة شيحة على أهمية عرض الصورة الحقيقية للحياة الزوجية وجعل الأمور واضحة، لضمان استقرار الحياة ووضوحها للطرفين.

وتساءلت الإعلامية مفيدة شيحة، "هل الانفصال الواعي من غير طلاق حل متحضر أم مجرد موضة؟"، مشددة على أن الانفصال والعيش في نفس المنزل بدون طلاق يمثل ظلمًا شديدًا ويصل إلى حد الطلاق الصامت.

وأضافت مفيدة شيحة أن تقديم الصورة الحقيقية للحياة الزوجية وإظهار الأمور بوضوح يساهم في تحقيق استقرار الحياة ويجنب الطرفين الإحباط النفسي والاضطراب العاطفي.