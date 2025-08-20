أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أحدث أغاني بعنوان “أناني انت”ضمن اغاني أحدث ألبوماتها الغنائية “أصح غلطة” ، ومن المقرر ان تطرح الأغنية غدا على جميع المنصات.

وفي هذا السياق ، طرحت كارمن سليمان بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وجاء بتعليق: “على ميعادنا بكرا الساعة ٥ بتوقيت مصر على جميع المنصات”.

وكانت كشفت كارمن تفاصيل الألبوم “أصح غلطة” ، الذي يضم عشر أغنيات، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت.

ألبوم كارمن سليمان

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي.

كما تتعاون كارمن سليمان خلال ألبوم "أصح غلطة" مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد "إم جي ريكوردز"، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.

ويعقب أصداء النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر ألبوماتها "حبايب قلبي" والذي جمع الثلاثي كارمن ومصطفى جاد وعزيز الشافعي سويا العام الماضي، وضم أربع أغنيات من بينها "يا حرام معلش" و"هنا هنا".

ويتزامن ألبوم "أصح غلطة" مع انتعاشة فنية تعيشها كارمن سليمان خلال بدايات موسم الصيف، انطلاقا من حفلها الاستثنائي في المغرب الذي تولت خلاله افتتاح فعاليات النسخة العشرين والأضخم من مهرجان موازين الموسيقي الدولي، وتستهل حاليا جولة حفلاتها الصيفية بعدة محطات في الساحل الشمالي تمهيدا لجولة حفلات في العالم العربي