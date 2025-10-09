مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي

أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن مصر تثبت مرة أخرى أنها قلعة الأمة المنيعَة وقِبلة أحرار العالم وذلك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي يعد انتصارا لإرادة وقف القتل والتجويع والدمار وسيادة القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات له مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس مجرد اتفاق على وقف الحرب، بل هو انتصار صريح لصوت العقل والضمير، وتأكيد على أن إرادة الحياة أقوى من كل أدوات الدمار، كما أنه تتويج طبيعي للجهود المتواصلة والمضنية التي قادتها القيادة السياسية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدار الملف بحكمة بالغة وروية ثاقبة، جعلت من مصر الرقم الصعب والفاعل الأساسي الذي لا غنى عنه في أي ترتيبات إقليمية .

ولفت عبد الغني إلى أن مصر تحركت ولا تزال، من منطلق مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه قضية فلسطين، أملًا في إنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين، ودرءًا لمخاطر كانت ستطال الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن كل تحركات العقل من مصر أكدت أنها قادرة على خلق الأمل وسط اليأس، ووقف القتل في أرضٍ أنهكها الصراع، قائلًا: "كان دور مصر تجسيدًا حيًا لدور "قلب الأمة" الذي ينبض بهمومها ويتحرك بإحساسٍ عميق بالمسؤولية تجاه كل قطرة دماء تُسفك، وكل حقٍ يُنتزع من أصحابه.

في السياق ذاته أكد عبد الغني أن الوصول لهذه النقطة من نجاح المفاوضات يؤكد على عدة حقائق راسخة منها الثقة الدولية، حيث نجاح الدور المصري هو تأكيد صريح على الثقة العالمية غير المسبوقة في الدور المصري المحوري، والذي أصبح ركيزة أساسية لأي حلول جذرية للقضايا العربية.