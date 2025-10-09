المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، إشادة كبرى ومُقدرة بنجاح اتفاق السلام علي أرض مصر بمدينة السلام "شرم الشيخ" ووقف الحرب في غزة .

واعتبر حزب المصريين الأحرار ، أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي شهادة حية على الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثبتت للعالم أجمع أن السلام أقوى من السلاح في الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار:" لقد برهنت الدبلوماسية الرئاسية والحنكة المصرية العريقة على قدرة الدولة المصرية على لعب دور محوري في استقرار المنطقة، مُقدمة نموذجاً يحتذى به في تغليب صوت العقل والحوار على منطق التصعيد والنزاع".

وقال الحزب في بيان صحفي، إن مصر، بتاريخها وحاضرها، تُرسخ قناعتها بأن الحلول الجذرية تنبع من طاولة المفاوضات لا من ساحة المعارك؛ وبهذه المناسبة، يتقدم حزب المصريين الأحرار بتحية إجلال وتقدير لـ صقور مصر الساهرة، رجال المخابرات العامة المصرية، الذين يواصلون القيام بدورهم الرائد والفريد في إدارة الأزمات وصناعة الاستقرار، مُثبتين أن العقل الاستخباراتي المصري هو دائماً درع الوطن وسيفه الهادئ.

كما وجه التحية إلى الشعب المصري العظيم، الذي كان ولا يزال عامل القوة الأهم، بـ وحدة الصف والتماسك في أحلك الظروف.

وتابع أن تلاحم الشعب المصري والاصطفاف خلف قيادته كان بمثابة رسالة عملية مدوية للعالم أجمع، من أقصاه إلى أدناه، مفادها أن مصر قادرة ورائدة كعادتها، وأن أمنها واستقرارها هو أساس استقرار المنطقة بأسرها".

وأكد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لهذه الخطوات البناءة ويشدد على ضرورة البناء على هذا الاتفاق لتحقيق آفاق أوسع من التعاون الإقليمي والسلام الدائم.