موقف تاريخي.. التمريض تشيد بجهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالموقف التاريخي والقيادي الذي جسّده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رعايته لجهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس شجاعة القيادة المصرية وحكمتها في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ودورها الثابت في نصرة القضايا العربية والإنسانية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن إعلان وقف إطلاق النار من مدينة شرم الشيخ – أرض السلام، يحمل دلالات عميقة، ويؤكد أن مصر كانت ولا تزال صانعة السلام وحامية الاستقرار في المنطقة، وأن الرئيس السيسي يقود تحركًا وطنيًا وإنسانيًا شاملاً لترسيخ ثقافة السلام العادل القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الجهود المصرية التي قادت إلى هذا الاتفاق التاريخي جاءت نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة وتنسيق فاعل مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على أن تكون الصوت العاقل والضمير الحي للعالم العربي في مواجهة الصراعات.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل فقط نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد سنوات من الألم، بل هو أيضًا بداية لمرحلة جديدة من الأمل والبناء والتنمية، تحت راية السلام الذي تنادي به مصر دائمًا كخيار استراتيجي من أجل مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ لشعوب المنطقة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن كلمات فخامة الرئيس بأن «إرادة السلام انتصرت على منطق الحرب» كانت رسالة إنسانية خالدة، تجسد ضمير الأمة العربية، وتدعو الجميع إلى نبذ الصراع والتفرغ لمستقبل الشعوب وتنميتها.

واختتمت نقيب التمريض بيانها بالتأكيد على أن أسرة التمريض المصري تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه الدولة من مواقف مشرفة لحماية الأمن القومي العربي ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا راعية للسلام ودرعًا للأمة العربية.