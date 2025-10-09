قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
أخبار البلد

موقف تاريخي.. التمريض تشيد بجهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الديب أبوعلي

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالموقف التاريخي والقيادي الذي جسّده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رعايته لجهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس شجاعة القيادة المصرية وحكمتها في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ودورها الثابت في نصرة القضايا العربية والإنسانية. 

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن إعلان وقف إطلاق النار من مدينة شرم الشيخ – أرض السلام، يحمل دلالات عميقة، ويؤكد أن مصر كانت ولا تزال صانعة السلام وحامية الاستقرار في المنطقة، وأن الرئيس السيسي يقود تحركًا وطنيًا وإنسانيًا شاملاً لترسيخ ثقافة السلام العادل القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الجهود المصرية التي قادت إلى هذا الاتفاق التاريخي جاءت نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة وتنسيق فاعل مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على أن تكون الصوت العاقل والضمير الحي للعالم العربي في مواجهة الصراعات.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل فقط نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد سنوات من الألم، بل هو أيضًا بداية لمرحلة جديدة من الأمل والبناء والتنمية، تحت راية السلام الذي تنادي به مصر دائمًا كخيار استراتيجي من أجل مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ لشعوب المنطقة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن كلمات فخامة الرئيس بأن «إرادة السلام انتصرت على منطق الحرب» كانت رسالة إنسانية خالدة، تجسد ضمير الأمة العربية، وتدعو الجميع إلى نبذ الصراع والتفرغ لمستقبل الشعوب وتنميتها.

واختتمت نقيب التمريض بيانها بالتأكيد على أن أسرة التمريض المصري تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه الدولة من مواقف مشرفة لحماية الأمن القومي العربي ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا راعية للسلام ودرعًا للأمة العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نقيب التمريض مجلس الشيوخ غزة وقف إطلاق النار في غزة الدكتورة كوثر محمود الرئيس السيسي مدينة شرم الشيخ دولة قطر

