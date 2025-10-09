حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

أعرب الإعلامي أحمد حسام "ميدو" عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال ميدو خلال حديثه في برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار: "حسام حسن وإبراهيم حسن أبطال قدروا يقودوا مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة، وكل التحية لهم وللجهاز الفني بالكامل."

وأضاف ميدو مازحًا: "النهارده حلقت دقني احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم."

وأكد أن لاعبي المنتخب المصري كانوا على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أنهم "أظهروا انضباطًا والتزامًا كبيرين، وكان لديهم إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه الوطن."

ووصف ميدو التأهل بأنه إنجاز تاريخي، مؤكدًا أن "هناك منتخبات كبيرة في إفريقيا لم تتمكن من الوصول للمونديال."

كما أشاد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب التأهل، معتبرًا أنها "أكبر دعم من الدولة لرجال منتخب مصر، وتشجعهم على مواصلة العطاء في كأس العالم."