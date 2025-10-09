بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

يُعدّ امتلاك باوربنك أمرًا ضروريًا ، وخاصةً لمستخدمي هواتف iPhone فإذا كنت تبحث عن بنك طاقة صغير الحجم يدعم الشحن اللاسلكي، فإليك باوربنك Ambrane Magsafe والذي يأتي بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويُباع بسعر 1199 روبية هندية فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 12 فما فوق، فيعد تلك الباور بنك هو الحل الأمثل.



ميزات باور بنك Ambrane Magsafe

أما عن سعر بنك الطاقة Ambrane Magsafe فهو متوفر الآن على العديد من المتاجر الألكترونية بسعر مميز يبلغ 1199 روبية هندية وذلك بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى العديد من العروض البنكية المميزة و يمكنك الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% .

ويعد بنك الطاقة اللاسلكي سريع الشحن بقوة 10000 مللي أمبير/ساعة، وذات مقوي، ومخرج 22.5 واط، يعد مناسب لأجهزة آيفون 12 وما فوق، أندرويد والأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Qi ويأتي الباوربنك بحجم صغير يناسب تمامًا لوحة الشحن اللاسلكي المغناطيسية لهاتفك ويتميز بمغناطيس قوي على الظهر ويدعم الشحن السريع بسرعة 3.5 ساعة ومنفذ USB-A، ومخرج MagSafe بقوة 15 واط. يدعم جميع بروتوكولات الشحن الحديثة مثل PD 3.0، وQC 3.0، وVOOC، وPPS و إذا كنت ممن يخشون تعطل باور بانك، فهو مزود بحماية متعددة الطبقات مع شحن آمن ومتين وموثوق، مع ميزة التوصيل التلقائي. هذا يحمي الجهاز من مشاكل مثل الشحن الزائد وتلف الدوائر الكهربائية، وغيرها. يتوفر الباوربنك بأربعة ألوان مختلفة: الأزرق، والأرجواني، والفضي، والأصفر.