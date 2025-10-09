قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بنك الطاقة
بنك الطاقة
لمياء الياسين

يُعدّ امتلاك باوربنك أمرًا ضروريًا ، وخاصةً لمستخدمي هواتف iPhone فإذا كنت تبحث عن بنك طاقة صغير الحجم يدعم الشحن اللاسلكي، فإليك باوربنك  Ambrane Magsafe والذي يأتي بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويُباع بسعر 1199 روبية هندية فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 12 فما فوق، فيعد تلك الباور بنك هو الحل الأمثل.


ميزات باور بنك Ambrane Magsafe

أما عن سعر بنك الطاقة Ambrane Magsafe فهو متوفر الآن على العديد من المتاجر الألكترونية  بسعر مميز يبلغ 1199 روبية هندية وذلك بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى العديد من العروض البنكية المميزة و يمكنك الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% .
ويعد بنك الطاقة اللاسلكي سريع الشحن بقوة  10000 مللي أمبير/ساعة، وذات مقوي، ومخرج 22.5 واط، يعد مناسب لأجهزة آيفون 12 وما فوق، أندرويد والأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Qi ويأتي الباوربنك بحجم صغير يناسب تمامًا لوحة الشحن اللاسلكي المغناطيسية لهاتفك ويتميز بمغناطيس قوي على الظهر ويدعم الشحن السريع بسرعة  3.5 ساعة ومنفذ USB-A، ومخرج MagSafe بقوة 15 واط. يدعم جميع بروتوكولات الشحن الحديثة مثل PD 3.0، وQC 3.0، وVOOC، وPPS و إذا كنت ممن يخشون تعطل باور بانك، فهو مزود بحماية متعددة الطبقات مع شحن آمن ومتين وموثوق، مع ميزة التوصيل التلقائي. هذا يحمي الجهاز من مشاكل مثل الشحن الزائد وتلف الدوائر الكهربائية، وغيرها. يتوفر الباوربنك بأربعة ألوان مختلفة: الأزرق، والأرجواني، والفضي، والأصفر. 

هواتف iPhone الشحن اللاسلكي هواتف iPhone 12 باوربنك

