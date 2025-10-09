أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انقرة ستتابع عن كثب تطبيق بنود الاتفاق في قطاع غزة.

وقال اردوغان في تصريحات له : بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يجب على إسرائيل وقف هجماتها فورا والانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها.

كما اضاف اردوغان قائلا : أشكر قطر ومصر وجميع من أسهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن غزة.

وختم أردوغان: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وستساهم في إعادة إعمار غزة.

وكانت إسرائيل وحماس أعلنتا موافقتهما على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.