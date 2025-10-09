قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشباب المصري: وقف الحرب بغزة يثبت ثقل وقوة مصر في المنطقة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
أخبار العالم

أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

أردوغان
أردوغان
محمود نوفل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انقرة ستتابع عن كثب تطبيق بنود الاتفاق في قطاع غزة.

وقال اردوغان في تصريحات له :  بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يجب على إسرائيل وقف هجماتها فورا والانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها.

كما اضاف اردوغان قائلا : أشكر قطر ومصر وجميع من أسهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن غزة.

وختم أردوغان: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وستساهم في إعادة إعمار غزة.

وكانت إسرائيل وحماس أعلنتا موافقتهما على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

إزالة التعديات بأسوان

محافظ أسوان:تخطى المستهدف لإزالة التعديات بالمرحلة الثالثة للموجه الـ27بمركز إدفو بإزالة118حالة تعدى

إزالة التعديات بأسيوط

هيبة الدولة فوق الجميع.. محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد .. واسترداد أراضي مقننة بمركز الفتح

جامعة طنطا

كلية طب أسنان طنطا تتوج بكأس عباقرة الجامعة في دوري المعلومات

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

