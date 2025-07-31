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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارمن سليمان تطرح رابع أغاني ألبومها "صعبتها على اللى بعدي"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
تقى الجيزاوي

طرحت الفنانة كارمن سليمان رابع أغاني ألبومها بعنوان “صعبتها على اللى بعدي" منذ قليل عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت كشفت كارمن تفاصيل الألبوم “أصح غلطة” ، الذي يضم عشر أغنيات، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت.

ألبوم كارمن سليمان 

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي.

كما تتعاون كارمن سليمان خلال ألبوم "أصح غلطة" مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد "إم جي ريكوردز"، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.
 

ويعقب أصداء النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر ألبوماتها "حبايب قلبي" والذي جمع الثلاثي كارمن ومصطفى جاد وعزيز الشافعي سويا العام الماضي، وضم أربع أغنيات من بينها "يا حرام معلش" و"هنا هنا".

ويتزامن ألبوم "أصح غلطة" مع انتعاشة فنية تعيشها كارمن سليمان خلال بدايات موسم الصيف، انطلاقا من حفلها الاستثنائي في المغرب الذي تولت خلاله افتتاح فعاليات النسخة العشرين والأضخم من مهرجان موازين الموسيقي الدولي، وتستهل حاليا جولة حفلاتها الصيفية بعدة محطات في الساحل الشمالي تمهيدا لجولة حفلات في العالم العربي.

كارمن سليمان ألبوم كارمن سليمان ٢٠٢٥ أغنية صعبتها على اللى بعدي

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