السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
أخبار العالم

صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد

صحفية فلسطينية بعلم مصر
صحفية فلسطينية بعلم مصر
سارة عبد الله

تداولت صورا لصحفية فلسطينية ترفع علم مصر في غزة احتفالا بنجاح مفاوضات شرم الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الاحتفالات في قطاع غزة عقب دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ ، مرددين هتافات شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري على الجهود الجبارة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين في شوارع غزة للاحتفال بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب داخل القطاع .. كما خرج الأطفال في الشوارع للاحتفال والغناء في مدينة خان يونس بعد عامين من الحرب على القطاع .


وعلت التكبيرات من المواطنين .. كما ردد المواطنين من أبناء الشعب الغزاوي هتافات الشكر لكل الوسطاء من مصر وقطر وتركيا وأمريكا على جهودهم الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.
كما وجه المواطنين في الشارع شكر خاص للرئيس السيسي والجيش المصري والشعب المصري، وتم ترديد هتاف "تحيا مصر"، كما قال أحد المواطنين: كل شكر لمصر العروبة على جهودها وهي دائما في المقدمة والحكومة المصرية وكل الشكر لمن ساهم في وقف هذه الإبادة .. وأن الرئيس السيسي هو رجل المواقف الصعبة ورجل المحبة، مشددين على أنهم كانوا ينتظرون لحظة وقف إطلاق النار.

غزة علم مصر مفاوضات شرم الشيخ

