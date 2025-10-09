صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد

تداولت صورا لصحفية فلسطينية ترفع علم مصر في غزة احتفالا بنجاح مفاوضات شرم الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الاحتفالات في قطاع غزة عقب دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ ، مرددين هتافات شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري على الجهود الجبارة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين في شوارع غزة للاحتفال بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب داخل القطاع .. كما خرج الأطفال في الشوارع للاحتفال والغناء في مدينة خان يونس بعد عامين من الحرب على القطاع .



وعلت التكبيرات من المواطنين .. كما ردد المواطنين من أبناء الشعب الغزاوي هتافات الشكر لكل الوسطاء من مصر وقطر وتركيا وأمريكا على جهودهم الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

كما وجه المواطنين في الشارع شكر خاص للرئيس السيسي والجيش المصري والشعب المصري، وتم ترديد هتاف "تحيا مصر"، كما قال أحد المواطنين: كل شكر لمصر العروبة على جهودها وهي دائما في المقدمة والحكومة المصرية وكل الشكر لمن ساهم في وقف هذه الإبادة .. وأن الرئيس السيسي هو رجل المواقف الصعبة ورجل المحبة، مشددين على أنهم كانوا ينتظرون لحظة وقف إطلاق النار.