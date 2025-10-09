قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منتخب مصر لـ القاهرة عبر طائرة خاصة بعد التأهل للمونديال.. شاهد
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة
أ ش أ

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن يمثل مصدر ارتياح كبير.


وأضاف لازاريني أن "هذا الاتفاق سيمنح فترة راحة لأولئك الذين نجوا من أعنف قصف ونزوح وخسائر وأحزان على مدى عامين طويلين، وبعد معاناتهم المؤلمة، سيتمكن الرهائن والمعتقلون الفلسطينيون أخيرًا من الانضمام إلى عائلاتهم".


وأشار المفوض العام إلى أن لدى "الأونروا" مواد غذائية وأدوية وإمدادات أساسية أخرى جاهزة لدخول غزة، وهي كافية لتوفير الغذاء لجميع السكان للأشهر الثلاثة المقبلة.


وتابع قائلا: "طواقمنا في غزة أساسية في تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".


وأشار لازاريني إلى أنه يوجد أكثر من 660 ألف طفل ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى مقاعد الدراسة، ومعلمو الأونروا مستعدون لمساعدتهم على تحقيق ذلك.


ودعا المفوض الأممي جميع الدول الأعضاء إلى دعم "الأونروا" للقيام بعملها ومساعدة المحتاجين في هذه الفترة الحرجة المقبلة.
 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

