مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن يمثل مصدر ارتياح كبير.



وأضاف لازاريني أن "هذا الاتفاق سيمنح فترة راحة لأولئك الذين نجوا من أعنف قصف ونزوح وخسائر وأحزان على مدى عامين طويلين، وبعد معاناتهم المؤلمة، سيتمكن الرهائن والمعتقلون الفلسطينيون أخيرًا من الانضمام إلى عائلاتهم".



وأشار المفوض العام إلى أن لدى "الأونروا" مواد غذائية وأدوية وإمدادات أساسية أخرى جاهزة لدخول غزة، وهي كافية لتوفير الغذاء لجميع السكان للأشهر الثلاثة المقبلة.



وتابع قائلا: "طواقمنا في غزة أساسية في تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".



وأشار لازاريني إلى أنه يوجد أكثر من 660 ألف طفل ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى مقاعد الدراسة، ومعلمو الأونروا مستعدون لمساعدتهم على تحقيق ذلك.



ودعا المفوض الأممي جميع الدول الأعضاء إلى دعم "الأونروا" للقيام بعملها ومساعدة المحتاجين في هذه الفترة الحرجة المقبلة.

