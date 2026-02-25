قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على الإفراج عن بعض المسجونين بعيد الفطر وتحرير سيناء
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيدري يعترف: مواجهة فينيسيوس ومبابي أصعب تحدٍ في مسيرتي

إسراء أشرف

اعترف لاعب وسط برشلونة، بيدري، بأنه يشعر بقدر كبير من الحذر عندما يواجه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، نظرًا لسرعته ومهاراته الفردية التي تجعل منه أحد أخطر اللاعبين في كرة القدم العالمية.

وفي تصريحات طريفة لبرنامج El Hormiguero الإسباني، أقر بيدري بأنه "بطيء بعض الشيء" في المواجهات الفردية، مشيرًا إلى أن فينيسيوس وجناح باريس سان جيرمان السابق، كيليان مبابي، يمثلان أكبر تحدٍ له على أرض الملعب.

وأضاف بيدري مازحًا: "عندما تصل الكرة إلى فينيسيوس، كل ما يمكنك فعله هو الدعاء أن لا يركض أسرع مني بثلاث مرات".

وبدأ بيدري مؤخرًا رحلة العودة للملاعب بعد غياب استمر نحو شهر كامل بسبب إصابة في أوتار الفخذ، حيث شارك كبديل في الدقيقة 66 أمام ليفانتي بالدوري الإسباني وسط ترحيب حار من جماهير كامب نو.

وعن اللاعبين الذين يتمنى ضمهم من الغريم التقليدي، أكد بيدري أنه لو أتيحت له الفرصة لاختار التعاقد مع كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان عام 2024 ويستمر في تقديم أداء مذهل هذا الموسم، متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا برصيد 23 هدفًا في الليجا و13 هدفًا في التشامبيونز ليغ حتى الآن.

بيدري فينيسيوس جونيور مبابي ريال مدريد برشلونة

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

