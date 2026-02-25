بيدري يعترف: مواجهة فينيسيوس ومبابي أصعب تحدٍ في مسيرتي

اعترف لاعب وسط برشلونة، بيدري، بأنه يشعر بقدر كبير من الحذر عندما يواجه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، نظرًا لسرعته ومهاراته الفردية التي تجعل منه أحد أخطر اللاعبين في كرة القدم العالمية.

وفي تصريحات طريفة لبرنامج El Hormiguero الإسباني، أقر بيدري بأنه "بطيء بعض الشيء" في المواجهات الفردية، مشيرًا إلى أن فينيسيوس وجناح باريس سان جيرمان السابق، كيليان مبابي، يمثلان أكبر تحدٍ له على أرض الملعب.

وأضاف بيدري مازحًا: "عندما تصل الكرة إلى فينيسيوس، كل ما يمكنك فعله هو الدعاء أن لا يركض أسرع مني بثلاث مرات".

وبدأ بيدري مؤخرًا رحلة العودة للملاعب بعد غياب استمر نحو شهر كامل بسبب إصابة في أوتار الفخذ، حيث شارك كبديل في الدقيقة 66 أمام ليفانتي بالدوري الإسباني وسط ترحيب حار من جماهير كامب نو.

وعن اللاعبين الذين يتمنى ضمهم من الغريم التقليدي، أكد بيدري أنه لو أتيحت له الفرصة لاختار التعاقد مع كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان عام 2024 ويستمر في تقديم أداء مذهل هذا الموسم، متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا برصيد 23 هدفًا في الليجا و13 هدفًا في التشامبيونز ليغ حتى الآن.