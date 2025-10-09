للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك، يجب فحصها وربطها بإحكام باستخدام مفتاح عزم الدوران بانتظام بعد أول 100 كم، او عند عمل أي تبديل للإطارات أو صيانة للعجلات.



نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

إضافة إلى أنه ينصح بإعادة ربطها كل فترة قصيرة، وإزالة الغطاء الواقي للصواميل قبل ربطها وفحص سلامتها، وتنظيفها وإزالة أي أوساخ أو غبار قد يتراكم علي الصواميل .

الفحص الدوري

قم بفحص ثبات صواميل العجلات بانتظام، ويفضل بعد كل 50 إلى 100 كم من القيادة.

استخدام مفتاح عزم الدوران

استخدم مفتاح عزم الدوران لربط الصواميل، ويجب التأكيد منها وشدها ، وذلك يتم وفق المواصفات المحددة لسيارتك.

الشد العرضي

قد تحتاج الصواميل إلى إعادة الشد بانتظام، خاصة بعد فترة قصيرة من القيادة، لأنها قد ترتخي بمرور الوقت بسبب الضغط الشديد الذي تتعرض له العجلات.

إزالة الغطاء الواقي

قبل ربط أو فك الصواميل، قم بإزالة الغطاء الواقي للعجلات.

التنظيف المنتظم

نظف صواميل العجلات بشكل دوري لإزالة الأوساخ والغبار الناتج عن الفرامل، والتي يمكن أن تسبب التآكل، ويمكن استخدام منظف الأطباق والماء لهذا الغرض.

فحص الصواميل بنفسك

قم بفحص صواميل العجلات بنفسك بانتظام للتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف بها.

فحص مسمار العجلة

تأكد من ثبات مسمار العجلة وعدم وجود أي تلف به.

فحص سلامة العجلة

ابحث عن أي علامات تلف أو انتفاخ في الإطار، أو تآكل غير منتظم في سطح الإطار، لان هذه العلامات تدل على مشكلة في الصواميل أو العجلات نفسها.

التخزين المناسب للإطارات

عند تخزين الإطارات الاحتياطية، يجب التأكد من تخزينها في مكان جاف وبارد بعيد عن أشعة الشمس المباشرة والمواد الكيميائية.

القيادة الحذرة

تجنب القيادة العنيفة منها، التسارع المفاجئ والفرملة بقوة، لأنها تسبب ضغط كبير على العجلات وتسرع من تآكل الصواميل.