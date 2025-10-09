قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك، يجب فحصها وربطها بإحكام باستخدام مفتاح عزم الدوران بانتظام بعد أول 100 كم، او عند عمل أي تبديل للإطارات أو صيانة للعجلات.
 

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

إضافة إلى أنه ينصح بإعادة ربطها كل فترة قصيرة، وإزالة الغطاء الواقي للصواميل قبل ربطها وفحص سلامتها، وتنظيفها وإزالة أي أوساخ أو غبار قد يتراكم علي الصواميل .

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

الفحص الدوري

قم بفحص ثبات صواميل العجلات بانتظام، ويفضل بعد كل 50 إلى 100 كم من القيادة.

استخدام مفتاح عزم الدوران

استخدم مفتاح عزم الدوران لربط الصواميل، ويجب التأكيد منها وشدها ، وذلك يتم وفق المواصفات المحددة لسيارتك.

الشد العرضي

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

قد تحتاج الصواميل إلى إعادة الشد بانتظام، خاصة بعد فترة قصيرة من القيادة، لأنها قد ترتخي بمرور الوقت بسبب الضغط الشديد الذي تتعرض له العجلات.

إزالة الغطاء الواقي

قبل ربط أو فك الصواميل، قم بإزالة الغطاء الواقي للعجلات.

التنظيف المنتظم

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

نظف صواميل العجلات بشكل دوري لإزالة الأوساخ والغبار الناتج عن الفرامل، والتي يمكن أن تسبب التآكل، ويمكن استخدام منظف الأطباق والماء لهذا الغرض.

فحص الصواميل بنفسك

قم بفحص صواميل العجلات بنفسك بانتظام للتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف بها.

فحص مسمار العجلة

تأكد من ثبات مسمار العجلة وعدم وجود أي تلف به.

فحص سلامة العجلة

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

ابحث عن أي علامات تلف أو انتفاخ في الإطار، أو تآكل غير منتظم في سطح الإطار، لان هذه العلامات تدل على مشكلة في الصواميل أو العجلات نفسها.

التخزين المناسب للإطارات

عند تخزين الإطارات الاحتياطية، يجب التأكد من تخزينها في مكان جاف وبارد بعيد عن أشعة الشمس المباشرة والمواد الكيميائية.

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك 

القيادة الحذرة

تجنب القيادة العنيفة منها، التسارع المفاجئ والفرملة بقوة، لأنها تسبب ضغط كبير على العجلات وتسرع من تآكل الصواميل. 

عجلات سيارتك صواميل عجلات سيارتك عزم الدوران مفتاح عزم الدوران الفحص الدوري الغطاء الواقي فحص الصواميل مسمار العجلة

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

وزير الخارجية يتلقى عدة اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب

وزير الخارجية يتلقى عددا من الاتصالات من نظرائه العرب والأوروبيين للتهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد