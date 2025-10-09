تنفيذ إزالة لـ ٦٦ حالة تعدٍّ على مساحة ٣٦٠ فدانا و١٥ قيراطا و٢٠ سهما و ٢٨٨٨.١٥م٢ بمركز ومدينة أبوصوير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنفيذ إزالة لـ ٦٦ حالة تعدٍّ على مساحة ٣٦٠ فدانا و١٥ قيراطا و٢٠ سهما و ٢٨٨٨.١٥م٢ بمركز ومدينة أبوصوير

الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد يومي الثلاثاء والأربعاء، تنفيذ إزالة ٦٦ حالة تعدٍّ على مساحة ٣٦٠ فدان و١٥ قيراط و٢٠ سهم و ٢٨٨٨.١٥م٢ بمركز ومدينة أبوصوير في رابع وخامس أيام المرحلة الثالثة، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون. 

وكان بيان الإزالات كالتالي:

ففي يوم الثلاثاء تم تنفيذ إزالة لعدد ٤٥ حالة تعدٍّ على مساحة ٣١١ فدان و٤ قراريط و٢٠ سهم و١٨٤٨ م٢ حيث تم استرداد عدد ٣٩ حالة تعدٍّ على مساحة ٣١١ فدان و٤ قراريط و٢٠ سهم أراضي زراعية أملاك الدولة.

كما تم استرداد ٦ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٨٤٨ م٢ حالات بناء علي أراضي الدولة.

وفي يوم الأربعاء تم تنفيذ إزالة لعدد ٢١ حالة تعدٍّ على مساحة ٤٩ فدان و١١ قيراط و ١٠٤٠.١٥م٢ حيث تم استرداد عدد ١٨ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٤٩ فدان و ٧ قراريط

واسترداد حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٠٤٠.١٥م٢

كما تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة بمساحة ٤ قراريط

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

