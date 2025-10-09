المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

إذا كنتي من محبي الطعمية تودين تقديمها بالمنزل نقدم إليكي طريقة عمل الطعمية الهشة في البيت مثل المحلات، بخطوات سهلة ونكهات أصلية



المكونات:

½ كيلو فول مدشوش (منقوع 8 ساعات ومصفّى جيدًا)

1 بصلة متوسطة مقطعة

1 حزمة بقدونس مفرومة

1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة

1 حزمة شبت مفرومة

5 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم (للهشاشة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

سمسم للتغطية (اختياري)

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير:

نقع الفول:

يُغسل الفول المدشوش جيدًا ويُنقع في ماء لمدة 8 ساعات أو طوال الليل.

بعد النقع يُصفّى جيدًا حتى لا يكون به ماء زائد.

الطحن:

ضعي الفول مع البصل، الثوم، والبقدونس، الكزبرة، الشبت في الكبة أو المفرمة.

اطحني الخليط جيدًا حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

لو الخليط ناشف جدًا، ممكن تضيفي ملعقة أو اثنتين من الماء بالتدريج.

التتبيل:

أضيفي الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة الناشفة، وبيكربونات الصوديوم.

قلّبي الخليط جيدًا، ثم غطيه واتركيه يرتاح نصف ساعة في الثلاجة.

التشكيل:

شكّلي الطعمية على شكل أقراص صغيرة.

يمكن رشها بقليل من السمسم على الوجه.

القلي:

سخّني الزيت جيدًا، ثم ضعي أقراص الطعمية.

قلّلي النار بعد دقيقتين ليكمل القلي على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح ذهبية وهشة.