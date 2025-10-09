قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون

كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ "الراميون"
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ "الراميون"
أ ش أ

أعلنت رابطة عالمية للمكرونة سريعة التحضير، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام في استهلاك الفرد من "الراميون"، أو المكرونة سريعة التحضير، في عام 2024.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن إجمالي استهلاك الراميون في كوريا الجنوبية بلغ 4.1 مليارات وحدة العام الماضي، لتحتل المرتبة الثامنة عالميًا؛ بينما بلغ استهلاك الفرد 79.2 وحدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 51.75 مليون نسمة، وفقًا للرابطة العالمية للمكرونة سريعة التحضير (WINA) ومقرها أوساكا.


وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بعد فيتنام؛ من حيث استهلاك الفرد للراميون الذي سجل هناك 81 وحدة، واحتلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الاستهلاك؛ حيث بلغ 8.14 مليارات وحدة.


واحتلت تايلاند المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الفرد بواقع 57 وحدة، وتليها نيبال بواقع 54، وإندونيسيا بواقع 52، واليابان وماليزيا بواقع 47 لكل منهما، وتايوان بواقع 40، والفلبين بواقع 39، والصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بواقع 31.
 

رابطة عالمية للمكرونة سريعة التحضير كوريا الجنوبية استهلاك الفرد من الراميون المكرونة سريعة التحضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصرع شاب أثناء حفر بئر صرف صحي بقرية الصوامعة شرق سوهاج

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي لـ٤٢٢٤ رأسا والتلقيح الاصطناعي لـ٢٣٦٠ رأس ماشية

الشباب والرياضة بالشرقية

شباب ورياضة الشرقية تنظم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد