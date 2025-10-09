كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ "الراميون"

أعلنت رابطة عالمية للمكرونة سريعة التحضير، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام في استهلاك الفرد من "الراميون"، أو المكرونة سريعة التحضير، في عام 2024.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن إجمالي استهلاك الراميون في كوريا الجنوبية بلغ 4.1 مليارات وحدة العام الماضي، لتحتل المرتبة الثامنة عالميًا؛ بينما بلغ استهلاك الفرد 79.2 وحدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 51.75 مليون نسمة، وفقًا للرابطة العالمية للمكرونة سريعة التحضير (WINA) ومقرها أوساكا.



وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بعد فيتنام؛ من حيث استهلاك الفرد للراميون الذي سجل هناك 81 وحدة، واحتلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الاستهلاك؛ حيث بلغ 8.14 مليارات وحدة.



واحتلت تايلاند المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الفرد بواقع 57 وحدة، وتليها نيبال بواقع 54، وإندونيسيا بواقع 52، واليابان وماليزيا بواقع 47 لكل منهما، وتايوان بواقع 40، والفلبين بواقع 39، والصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بواقع 31.

