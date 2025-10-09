نادر عباسى يقود السيمفوني على المسرح الكبير.. السبت

تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفونى حيث يقام حفل بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف الفلوت سامى جونيون وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 أكتوبر على المسرح الكبير.

يأتى الحفل تجسيدا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على جوانب من كنوز الإبداع العالمى ويتضمن عدد من الأعمال الكلاسيكية الهامة منها البولونيز من أوبرا أوجين أونيجين لـ تشايكوفسكى، كونشيرتو الفلوت لـ آرام خاتشوريان، السيمفونية الثامنة لـ ديفورجاك .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى يعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية التى تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة .

كما تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض "حضورها..لون يتكلم " وينظمه المجلس العربى للثقافة والتراث ويفتتح في السابعة مساء السبت 11 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الثلاثاء 14 اكتوبر.

يشارك فى المعرض 31 فنانة من أعضاء المجلس ويضم حوالى 51 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها الأكريلك والألوان الزيتية وغيرها ويهدف إلى إبراز مكانة المرأة ودورها الملهم فى المجتمع من خلال الألوان، كما يعبر عن رحلتها الإنسانية العميقة وآثار حضورها في الحياة.

‌‎