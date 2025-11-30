قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان
أ ش أ

انطلقت صباح اليوم الأحد عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ملايين الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في ظل أجواء من الترقب السياسي. 


وأوضحت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية إن البلاد تنتخب اليوم 90 نائبًا للدورة البرلمانية الثامنة حيث يُجرى التصويت بنظام الأغلبية فيما يتنافس 460 مرشحًا على مقاعد البرلمان.


وفي وقت سابق، أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية في تصريحات صحفية بأن جميع مراكز الاقتراع مجهزة بصناديق اقتراع إلكترونية، والتي ستنقل النتائج الأولية إلى خادم مركزي فور إغلاق باب التصويت. ومع ذلك، سيتم إعلان النتائج الرسمية بعد فرز يدوي للأصوات، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 15 ديسمبر المقبل.


ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في قيرغيزستان 4.294 مليون شخص.

 وقد فُتح لهم 2492 مركز اقتراع داخل الجمهورية، و100 مركز اقتراع في 89 مدينة في 34 دولة مفتوحة للتصويت في الخارج.
 

التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان مراكز الاقتراع ملايين الناخبين أعضاء البرلمان الجديد أجواء من الترقب السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Realme 16 Pro

بكاميرا 200 ميجابكسل.. إطلاق هاتف Realme 16 إليك أهم مواصفاته

تويوتا كورولا موديل 2011

تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

بي إم دبليو 316 موديل 2010

اركب بي إم دبليو 316 سعرها 800 ألف جنيه

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد