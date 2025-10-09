مفيش حبيب مثالي.. منة شلبي تكشف عن رأيها في شريك الحياة

كشفت الفنانة منة شلبي عن رأيها في الحبيب المثالي، على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد “هيبتا” الذي أقيم منذ أيام.

وقالت منة شلبي، في تصريحات لكاميرا “صدى البلد”: "مفيش حبيب مثالي.. في شخص بتحبيه أو متفقة معاه وبتراعوا بعض.. إنما المثالية دي كمال والكمال لله".

وعبرت منة شلبي عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، والعمل مع المخرج هادي الباجوري الذي تقدر أعماله بشكل كبير.

وحقق الجزء الثاني من فيلم “هيبتا” أكثر من 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض بالسينمات المصرية بعد أيام من عرضه الخاص.

يعرض الجزء الثاني من فيلم “هيبتا” بعد حوالي 8 سنوات من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند طرحه عام 2016، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين الذين كانوا ومازالوا نجوم شباك التذاكر وأبطال الدراما الناجحة.

تغير فريق أبطال فيلم “هيبتا” في الجزء الثاني لتغير الأحداث رغم وجود نفس المخرج والمؤلف، ولكن الحبكة الدرامية مختلفة.



أطلقت شركات الإنتاج الإعلان الرسمي لفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” المقتبس عن رواية محمد صادق، ليكشف عن عمل درامي إنساني معاصر يطرح أسئلة جريئة حول الحب في زمن التكنولوجيا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟